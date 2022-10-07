دعم حضور تونس في التظاهرات الرياضية العسكرية محور لقاء بين وزير الدفاع ورئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

مثل النهوض بالرياضة العسكرية العربية، ودعم حضور تونس في الهياكل الرياضية العسكرية الدولية، محور اللقاء الذي دار اليوم الجمعة بين وزير الدفاع الوطني عماد مميش واللواء أركان حرب حسام على خضر رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، الذي كان مرفوقا بالوزير المفوض طارق عبد السلام البلطجي الأمين العام للإتحاد العربي للرياضة العسكرية.





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وأشاد الوزير خلال اللقاء، بدور الإتحاد في النهوض بالتربية البدنية والرياضة العسكرية، باعتبارها عاملا أساسيا في الرفع من القدرات العملياتية للعسكريين والمساهمة في إشعاعها في التظاهرات الرياضية العسكرية إقليميا ودوليا، مبرزا دعم تونس لهذا الهيكل الرياضي وأنشطته وبرامجه، وحرصها على مزيد العناية بالرياضة العسكرية في القوات المسلحة.كما أكد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أن احتضان تونس للبطولة العربية العسكرية للتايكواندو في نسختها الثامنة، يجسم إيمانها الراسخ بالبعد العربي وحرصها على تمتين علاقات التواصل بين العسكريين وبين جيوش البلدان الأعضاء في الإتحاد.من جهته، قدّم الضيف لمحة حول دور الإتحاد وأهدافه وأنشطته وبرامجه المستقبلية، مشيدا بمساهمة تونس في دعم عمله وإشعاعه، وبدورها الفعال في النهوض بالرياضة العسكرية صلب الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.كما أكد أن تونس ستجد كل الدعم اللازم الذي يمكنها من مواصلة دورها الفاعل صلب الهياكل الرياضية العسكرية العربية والإفريقية والدولية.وتولى رئيس الإتحاد بالمناسبة، توسيم وزير الدفاع الوطني وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش ومدير التربية البدنية والرياضة العسكرية، بوسام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.