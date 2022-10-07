وزير الشباب والرياضة يدعو في زيارة لمشروع ريفي بتستور الشباب الى المبادرة ببعث المشاريع الخاصة .

دعا كمال دقيش وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة خلال زيارته لمشروع ريفي بمنطقة اولاد سلامة بتستور من ولاية باجة "حوش نعمة" لاحدى خريجات المعهد العالي للتنشيط الشبابي ببئر الباي ,الشباب الى المبادرة واستغلال التمويلات والافكار المتوفرة بكل الوزارات والقطاعات ودعا خريجي التربية البدنية والشباب الى التوجه نحو انجاز مشاريع خاصة ان البطالة نسبها مرتفعة وان عدد خريجي قطاع الشباب العاطلين عددهم يبلغ 700 شخصا وقطاع التربية البدنية يفوق العشرة الاف عاطلا.





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وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "ان السياحة الايكولوجية قطاع واعد وتمويلاته متوفرة لكن المشاريع من هذا النوع غير موجودة بكثرة مما يجعل المشروع له حظوظ وافرة خاصة ان له بعد اجتماعي وانه لفتاة ريفية عاطلة عن العمل لم تبقى تنتظر موطن شغل بل امنت بقدراتها وسعت لتحقيق حلمها".وقال ان "المشروع مهم ايضا اعتبارا الى انه يوجه رسالة امل للشباب العاطلين لاستغلال برامج التشجيع على مشاريع الشباب".ومن جانبها اشارت ايمان الدريدى صاحبة المشروع و متخرجة من المعهد العالي للتنشيط الشبابي ببئر الباي "حوش نعمة" وهو فضاء ترفيهي للعائلات والاطفال الذى انطلق انجازه منذ خمسة سنوات "ان مشروعها يهدف الى تثمين الطبيعة ويتمثل في بيوت صديقة للبيئة "ايكودوم" مبني بالقش واكياس الرمل والطين وفي ضيعة بها نباتات طبية واشجار وزياتين وفضاء ترفيهي للاطفال موجه لابناء المنطقة الذين يفتقرون لمرافق الترفيه كما يتيح الفرصة للزوار لاكتشاف الطبيعة ".كما يوفر فضاء لحرفيات تستور لعرض منتوجاتهن وترويجها مما من شانه ان يساعد على دفع الدورة الاقتصادية بهذه المنطقة الغابية من اولاد سلامة التى لم تكن معروفة تماما واصبحت معروفة باسم "حوش نعمة" وهو اسم المشروع واكدت انها واجهت صعوبات عديدة لدى بعثها المشروع ودعت في تصريحها ل"وات" الى تهيئة مسلك غابي بمكونات صديقة للطبيعة لتمكين الزوار واطفال المنطقة من الوصول الى الفضاء الترفيهي .وبينت عايدة الذيب المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بباجة" ان انجاز مشروع فضاء ترفيهي بمنطقة حدودية يعتبر تحدى ومن شانه ان يغير وجه المنطقة داعية الشباب الى التمسك بتحقيق احلامهم و التحلي بروح المبادرة وبعث المشاريع الرائدة