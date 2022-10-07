صفاقس: تقديم ملكة جمال صفاقس لسنة 2023

تم مساء، اليوم الخميس، بصفاقس، تنظيم حفل تقديم ملكة جمال صفاقس لسنة 2023، وذلك ببادرة من جمعية "تاج" ودعم من النزل الحاضن للحفل.

وأفادت رئيسة جمعية "تاج"، عائدة عنتر، في كلمة ألقتها بالمناسبة، بأن من بين 17 فتاة مترشحة على جهة صفاقس، تم إختيار واحدة فقط وهي، مريم شيبوب، البالغة من العمر 19 سنة والمتحصلة على شهادة الباكالوريا شعبة اقتصاد وتصرف دورة 2022 ، مشيرة الى أن الانطلاقة كانت من صفاقس في انتظار الولايات الأخرى لإختيار ملكة جمال تونس لسنة 2023.



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وأكدت رئيسة جمعية "تاج" على أن "مقاييس الجمال قد تغيرت على المستوى العالمي وأن الشهرة مسؤولية موكولة على عاتق ملكات جمال تونس وعلى عاتق جمعية تاج المشرفة على اختيارهن وتأطيرهن، وذلك وفق القوانين العالمية لمدارس ملكات الجمال"وأضافت قولها "ان كل المترشحات لملكة جمال تونس على مختلف ولايات الجمهورية، مطالبات خلال حملهن للتاج، بإتباع أسلوب حياة وسلوكيات تتلاءم مع البيئة الثقافية والقيمية لمجتمعنا وبإبراز الثروات الثقافية والسياحية والتراثية الكامنة في ولاياتهن وتثمينها، عبر برامج إنسانية ومواطنية تساهمن في إنجازها، وذلك إنطلاقا من مبدإ وقيمة ثابتة صلب الجمعية تتمثل في ان ملكة جمال تونس ليست بضاعة أو صورة ولكن ذات إنسانية تروج لفكر ولثقافة بأكملها ".من جهتها شددت رئيسة فرع جمعية "تاج" بصفاقس والجنوب، عائدة الكشو خروف، على أن إختيار ملكة جمال تونس، ضمن مشروع جمعية "تاج"، ليس إعتباطيا يقوم على جمال الشكل فحسب ، وإنما مشروع ثقافي فني يقوم على معنى الجمال والجمالية.وعن برنامجها الإنساني وما تنوي القيام به خلال فترة حملها التاج، قالت ملكة جمال صفاقس الجديدة، مريم شيبوب" انها ستعمل على الاسهام في النهوض بالواقع البيئي المتردي بجهة صفاقس والتدخل في عديد المؤسسات التربوية العمومية المهترئة والمزرية من أجل معاضدة جهود الدولة في هذا المجال ولتوفير ظروف ملائمة للدراسة فضلا عن الترويج لجهة صفاقس كوجهة سياحية، وذلك بالتعاون مع بعض المستشهرين"يذكر أن جمعية "تاج" (تألق إمتياز وجودة)، التي تأسست منذ سنة 1995، هي جمعية ثقافية فنية تعمل على تجذير معنى الجمال والجمالية لدى الشباب وتاطيرهم وتنشأتهم على ان الجمال يجب أن يكون في خدمة الإنسانية