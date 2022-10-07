بطولة الرابطة الاولى : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الجمعة:
الجمعة 7 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية :
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في احمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش صفر
مستقبل سليمان صفر
في بن قردان
اتحاد بنقردان 1 رفيق الكامرجي (90 زائد2)
اولمبيك سيدي بوزيد صفر
الترتيب ل ن ف ت ه له عليه
1-اتحاد بن قردان 3 1 1 0 0 1 0
2-مستقبل سليمان 1 1 0 1 0 0 0
-مستقبل الرجيش 1 1 0 1 0 0 0
4-اولمبيك سيدي بوزيد 1 0 0 0 1 0 1
5-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0
-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0
-الاولمبي الباجي 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة الاولى:
السبت 8اكتوبر 2022
في الشابة
هلال الشابة - النادي البنزرتي هيثم قيراط
في باردو الهادي النيفر
الملعب التونسي - امل حمام سوسة اشرف الحركاتي
في حمام سوسة
النجم الساحلي - اتحاد تطاوين حسام بولعراس
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