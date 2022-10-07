بطولة الرابطة الاولى : النتائج والترتيب


Publié le Vendredi 07 Octobre 2022 - 17:23 قراءة: 0 د, 51 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الجمعة:


الجمعة 7 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية :
..

.

في احمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش صفر
مستقبل سليمان صفر
في بن قردان
اتحاد بنقردان 1 رفيق الكامرجي (90 زائد2)
اولمبيك سيدي بوزيد صفر

الترتيب ل ن ف ت ه له عليه
1-اتحاد بن قردان 3 1 1 0 0 1 0
2-مستقبل سليمان 1 1 0 1 0 0 0
-مستقبل الرجيش 1 1 0 1 0 0 0
4-اولمبيك سيدي بوزيد 1 0 0 0 1 0 1
5-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0
-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0
-الاولمبي الباجي 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الاولى:
السبت 8اكتوبر 2022
في الشابة
هلال الشابة - النادي البنزرتي هيثم قيراط
في باردو الهادي النيفر
الملعب التونسي - امل حمام سوسة اشرف الحركاتي
في حمام سوسة
النجم الساحلي - اتحاد تطاوين حسام بولعراس



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254408



..
...

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 07 أكتوبر 2022 | 11 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:56 15:24 12:14 06:19 04:54
Babnet
23°
 Babnet28° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2131°-2132°-2230°-2231°-23
  • Avoirs en devises
    23373,5

  • (7 oct )
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,24558 DT        1$ =3,27823 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct )   1662,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   