سفارة دولة قطر بتونس تؤكد أنّ لقاح كوفيد - 19 لن يكون الزاميا لحضور نهائيات كأس العالم

أكدت سفارة دولة قطر بتونس اليوم الجمعة أن لقاح كوفيد-19 لن يكون إلزاميا لجميع المسافرين القادمين لحضور نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في 20 نوفمبر القادم.





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وأبرزت في بيان توضيحي، متعلق بإجراءات السفر بالنسبة للجماهير المعنية بحضور كأس العالم قطر 2022، أنّ وزارة الصحة في دولة قطر قامت بإلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين، وبغض النظر عن بلد المغادرة.وأوردت أنّه يتوجب على كافة الزائرين فوق سن السادسة الملقّحين أو غير الملقّحين تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 قبل الصعود على متن الطائرات المتوجهة إلى دولة قطر لحضور البطولة، كما يتوجب إحضار شهادة اختبار PCR بنتيجة سلبية صالحة لمدة 48 ساعة أو الاختبار السريع بنتيجة سلبية صالحة لمدة 24 ساعة، من موعد الرحلة القادمة إلى دولة قطر، مفيدة أن الاختبارات السريعة الذاتية غير سارية بالنسبة للمسافرين.وبيّنت أنّه في حال اكتشاف أي إصابة بالفيروس (في قطر) سيتمّ اخضاع الشخص المصاب لتدابير العزل الصحي" من خلال العزل خمسة أيام ثم ارتداء الكمامة خمسة أيام أخرى.وأبرزت أنّ ارتداء الكمامة يبقى إلزاميا في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام.وأفادت أنه "بإمكان زوار قطر الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أي من المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة، زيادة على أن الخدمات الصحية للحالات الطارئة والعاجلة في المستشفيات الحكومية ستتوفّر "بالمجان لحاملي بطاقة هيا".وخلصت أنّه يتعيّن على المسافرين القادمين إلى دولة قطر تحميل وتفعيل تطبيق "احتراز" على هواتفهم المحمولة عند الوصول إلى منافذ الدولة.ويتوقع أن تسجل الجماهير التونسية حضورا كبيرا في مباريات كأس العالم بمؤزراتها وتشجيعها لعناصر المنتخب الوطني التونسي، بعد أن أسهمت نهاية العام الماضي في انجاح كأس العرب فيفا 2021.ويشارك المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد نسخة الأرجنتين 1978 و فرنسا 1998 و كوريا واليابان 2002 و ألمانيا 2006 و روسيا 2008.وسيخوض المنتخب الوطني التونسي الدور الأول لمونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الرابعة، الى جانب المنتخب الفرنسي حامل اللقب، ومنتخبي الدنمارك وأستراليا.