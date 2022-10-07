القصرين: القبض على ثلاثة أشخاص مفتش عنهم بصدد تعاطي مادة القنب الهندي بحي الزهور (مصدر أمني)

القت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالقصرين، اليوم الجمعة، القبض على ثلاث أشخاص بصدد تعاطي مادة القنب الهندي (الزطلة)، صادرة في شان احدهم12 منشور تفتيش في قضايا متعلقة بالسلب والعنف والسرقة وصادرة في حق الموقوف الثاثي 8 مناشير تفتيش وفي حق الثالث 5 مناشير تفتيش في قضايا مختلفة، وذلك على إثر تنفيذ جملة من المداهمات على بؤر إجرام بحي الزهور في مدينة القصرين، وفق مصدر امني.







وبين المصدر الأمني ل"وات" أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أذنت بالاحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شانهم.



