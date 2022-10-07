كاس تونس للكرة الطائرة(نصف النهائي): اعادة مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي غدا السبت

قررت الجامعة التونسية لكرة الطائرة إعادة تعيين مباراة نصف النهائي الثاني لكأس تونس لصنف الاكابر موسم 2021/ 2022 بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي غدا السبت الموافق ل8 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س 18) بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس .

وسيدير المباراة ثنائي التحكيم زكرياء النمسي والهاني الكوكي





وكانت مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي التي اجريت يوم 24 افريل المنقضي قد توقفت بقرار من حكمي المباراة غداة احداث العنف التي عرفتها.

وتجدر الاشارة الى انه تقرر اجراء مباراة الدور النهائي لكاس تونس موسم 2021-2022 يوم الجمعة 14 اكتوبر الجاري وسيجمع الترجي الرياضي بالمتاهل من لقاء النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.







