البطولة العربية للاندية للقوس والسهم - التونسية زينب الهازل تفوز بذهبية القوس الأولمبي


Publié le Vendredi 07 Octobre 2022 - 16:35 قراءة: 0 د, 41 ث
      
اختتمت اليوم الجمعة بالمركب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير الأدوار النهائية لبطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم التي دارت من 3 إلى 7 أكتوبر الجاري بمشاركة 65 راميا ورامية من 9 دول عربية في كافة الفئات والأصناف.


وتوجت زينب الهازل بالميدالية الذهبية من نادي الرماية بمدنين في مسابقة القوس الاولمبي (سيدات). وعادت الميدالية الفضية لايمان طياش من الجمعية العسكرية للرماية بتونس، وآلت الميدالية البرونزية للاعبة من الخطوط الجوية العراقية رندة المشهداني، وجاءت في المرتبة الرابعة اللاعبة البحرينية سهي الشيخ التي فازت كذلك بالميدالية البرونزية طبقا للوائح الاتحاد العربي للقوس والسهم،

واوضح صابر بن ابراهيم رئيس اللجنة الفنية للبطولة في تصريح ل"وات" أنّ المستوى الفني لهذه البطولة كان جيّدا ومشجعا جدّا لاسيما في صنف السيدات مضيفا انها تعد احسن تحضير للمنتخب التونسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا للعبة من 5 إلى 10 نوفمبر 2022 بجنوب أفريقيا.



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