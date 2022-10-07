تونس تتسلم 100620 جرعة من اللقاحات ضد كوفيد 19 ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية في اطار "كوفاكس"

تسلّمت تونس يوم أمس الخميس بمطار تونس قرطاج 100620 جرعة من اللقاحات المضادةّ لكوفيد 19 ضمن تبرع قدمته الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس في إطار مبادرة "كوفاكس" (COVAX).





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وأفادت السفارة الأمريكية بتونس في بلاغ لها، انه بتسليم هذه الدفعة الإضافية من لقاح "فايزر" إلى تونس ضمن آلية "كوفاكس"، يرتفع إجمالي اللقاحات التي تبرعت بها الولايات المتحدة لتونس إلى نحو 3 ملايين جرعة منذ تفشي جائحة كوفيد 19.وأضاف البلاغ أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد التزامها بالعمل جنبًا إلى جنب مع التونسيين لإنقاذ الأرواح والتغلب على الآثار الاقتصادية للجائحة.وقد حضر حفل التسليم القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بتونس ناتاشا فراشيسكي والمدير العام للصيدلية المركزية التونسية بشيراليرماني وممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) سيلفيا شياروتشي.