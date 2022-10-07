جندوبة: أولياء تلاميذ يطالبون بسدّ الشغورات المسجلة في عدد من المواد بمختلف مستويات التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي

أعرب عدد من أولياء التلاميذ بعدد من المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية بولاية جندوبة عن قلقهم من التأخير الحاصل في التحاق مدرسين بعدد من المواد من بينها، الى جانب مواد التعليم الابتدائي، مواد الفلسفة والعربية والاقتصاد والتقنية والتربية المدنية والفرنسية والانجليزية.





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وأضاف عدد منهم في تصريحات ل"وات" ان ابناءهم لم يلتقوا منذ بداية السنة الدراسية والى حد اليوم الجمعة بمدرسيهم، خاصة وان امتحانات الثلاثي الأول باتت على الأبواب، مطالبين الإدارة الجهوية للتربية ووزارة التربية بسدّ الشغورات المسجلة في هذه المواد وتدارك التأخير.ووفق ما أكده الكاتب العام لجامعة التعليم الابتدائي بجندوبة عادل الركروكي، فان الاكتظاظ المسجل بعدد كبير من الأقسام، والذي تجاوز 38 تلميذا بالفصل الواحد، يستوجب انتداب معلمين جدد.وفي ذات السياق، أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم هشام البلطي وجود نقص في عدد المدرسين، معتبرا ان تأخر الوزارة في سدّ الشغورات من شانه ان يؤثر على سير الدروس والتحصيل العلمي للتلميذ.وفي المقابل اكدت المديرة الجهوية للتربية بجندوبة ريم المعروفي في تصريح ل"وات" ان ادارتها انطلقت في اعلام المدرسين النواب المعنيين بسدّ الشغورات المسجلة بعدد من المؤسسات التربوية، متوقعة ان يباشروا مهمتهم انطلاقا من يوم الاثنين المقبل باستثناء المعنيين بدفعتي 2021 ودفعة 2022.وأشار الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل عادل الصولي الى ان النقص المسجل في عدد من المدرسين بمختلف المراحل مشغل تعمل مختلف النقابات بالشراكة مع الإدارة الجهوية للتربية بجندوبة منذ بداية السنة على تداركه.