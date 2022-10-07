الندوة الوزارية للفرنكفونية تستمع الى برنامج الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، المترشحة لمواصلة شغل منصبها (الخارجية)

تم خلال اجتماع الدورة 42 الاستثنائية للنّدوة الوزارية للفرنكوفونية المنعقد امس الخميس افتراضيا ، الاستماع الى " لويز موشيكيوابو"، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، المترشحة الوحيدة لشغل منصب الأمين العام للمنظمة والتي تتولى تقديم برنامجها ورؤيتها لتسيير المنظمة خلال الأربع سنوات القادمة.





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وشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزراء بالدول الأعضاء بالمنظمة في هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.وسيتولى التصويت على المترشح لهذا المنصب، رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالمنظمة بمناسبة القمّة الثامنة عشر للفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر2022.وفي كلمته، عبرّ الوزير عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمينة العامة الحالية للمنظمة خلال الفترة المنقضية، والهادفة الى إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على عمل المنظمة.وأبرزالجرندي ، في ذات الإطار، أهمية تعزيز دور المنظمة الدولية للفرنكوفونية على المستوى الدولي وضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى دعم فاعليتها، خاصة في ضوء التغيرات المتسارعة والتحدّيات المشتركة التي يشهدها العالم في الوقت الرّاهن.وأعرب الوزير عن تطلع بلادنا إلى أن تمثّل قمة جربة، محطّة محورية في تطوير عمل المنظمة وإضفاء مزيد من النجاعة على عملها وبرامجها.كما تم خلال هذا الاجتماع مواصلة التباحث حول جدول أعمال القمة والوثائق التي ستنبثق عنها بالإضافة إلى أبرز محاور برنامجها العام.وفي هذا السياق، جدّد وزير الخارجية التأكيد على جاهزية تونس الكاملة لاحتضان هذه التظاهرة الدولية الهامة، بما في ذلك الفعاليات الموازية على غرار "قرية الفرنكوفونية" (13- 22 نوفمبر 2022) و"المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية" (20-21 نوفمبر 2022)، مُجددا حرص بلادنا على توفير أفضل الظروف الملائمة لنجاح هذه القمة وضمان مشاركة على أعلى مستوى في أشغالها.