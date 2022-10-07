تنظيم الدورة الرابعة من المعرض الوطني للكتاب التونسي في فيفري 2023

قررت وزارة الشؤون الثقافية تأجيل تنظيم الدورة الرابعة من المعرض الوطني للكتاب التونسي إلى شهر فيفري من سنة 2023.

وأصدرت الوزارة بلاغا ذكرت فيه أن الإعلان عن التفاصيل الخاصّة بهذا الحدث الدّاعم لكل المساهمين في مجال صناعة الكتاب التونسي وتوزيعه سيقع لاحقا.





وكان مقررا أن تقام الدورة الرابعة للمعرض من 13 إلى 23 أكتوبر الحالي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.



وجدير بالتذكير أن المعرض الوطني للكتاب التونسي تمّ إحداثه سنة 2018، وهو تظاهرة وطنية تُعنى بالإصدارات التونسية وتندرج ضمن سياسة كاملة تتعلّق بإسناد سوق الكتاب ودعم صناعة الكتاب وتمكين الفاعلين في هذا القطاع من الترويج لإصداراتهم وإبداعاتهم.





