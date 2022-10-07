وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى جملة من الاحتياطات بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف

دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة، بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف ، خلال ايام الجمعة والسبت والاحد .





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وأوصت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة مستعملي الطريق بعدم تجاوز عدد الركاب المسموح به بوسائل النقل العمومي غير المنتظم أو نقلهم في وسيلة غير معدة للغرض وعدم الإفراط في السرعة بالإضافة إلى عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.كما طالبتهم بضرورة استعمال حزام الأمان والانتباه أثناء عبور الطريق داعية إياهم إلى الامتناع عن المجاوزة الممنوعة وتجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.وذكرت الوزارة أن عديد الطرقات المؤدية إلى مدينة القيروان قد تشهد كثافة في حركة المرور خاصة في التواريخ والأوقات التالية:- يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بداية من الساعة 00:12 إلى الساعة 00:22.- يوم السبت 8 أكتوبر 2022 بداية من الساعة 00:08 إلى الساعة 00:22.- يوم الأحد 9 أكتوبر 2022 بداية من الساعة 00:12 إلى الساعة 00:22.وكانت شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بالقيروان قد اعلنت في بلاغ سابق،عن منع ارساء السيارات بالمحيط القريب من جامع عقبة بن نافع ومقام أبي زمعة البلوي كما منعت الجولان بعدد من الشوارع المحيطة بها.وأكدت الوزارة أنه تم وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشاد مستعملي الطريق ومساعدتهم مشيرة إلى أنه بإمكانهم عند الضرورة الاتصال بهواتف النجدة التالية:- إدارة شرطة المرور: 71343201- المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم: 71960448 أو 193.- الحماية المدنية: 198