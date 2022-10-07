رابطة الابطال الافريقية - الاهلي المصري يصل الى المنستير

وصل وفد فريق الأهلي المصري مساء امس الى مدينة المنستير قبل التحول الى سوسة حيث سيقيم حتى موعد مباراته يوم الاحد ( س15) بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير مع الاتحاد المنستيري في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم







وكانت بعثة الأهلي التي يراسها العامري فاروق نائب رئيس النادي وتضم الدولي التونسي علي معلول قد وصلت مساء امس إلى مطار حبيب بورقيبة بمدينة المنستير . وحضر لاستقبال وفد الاهلي بالمطار عدد من اعضاء هيئة الاتحاد المنستيري ومن النادي الاهلي ومندوبان من السفارة المصرية بتونس



وشارك في الرحلة كل من /

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى واللاعبون أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.



