بطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد - النادي الافريقي منافس الترجي الرياضي في نصف النهائي

ضمن النادي الافريقي الترشح الى الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد اثر فوزه مساء اليوم الخميس بقاعة الحمامات على عين التوتة الجزائري بنتيجة 31-23 (الشوط الاول 15-6) في اطار الدور ربع النهائي للبطولة التي تحتضنها مدينتا نابل والحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري.

وسيلاقي النادي الافريقي في نصف النهائي المقرر غدا الجمعة الترجي الرياضي الذي كان تاهل في وقت سابق على حساب مولدية الجزائر بنتيجة 26-25 .





وكان الاهلي المصري قد توفق ايضا في تحقيق التاهل الى الدور نصف النهائي للبطولة اثر فوزه في وقت سابق بقاعة الحمامات على فريق راد ستار الايفواري بنتيجة 43-26 .

ويواجه الاهلي المصري في نصف النهائي مواطنه الزمالك الذي انتصر اليوم على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 33-17.

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وفي ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي :

الخميس 6 اكتوبر 2022

الاهلي المصري-راد ستار الايفواري 46-26

الترجي الرياضي -مولدية الجزائر 26-25

النادي الافريقي-عين توتة الجزائري 31-23

الزمالك المصري-شباب كينشاسا الكونغولي 33-17



برنامج الدور نصف النهائي

الجمعة 7 اكتوبر 2022

الترجي الرياضي - النادي الافريقي

الاهلي المصري - الزمالك المصري

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وكان الاهلي المصري قد توفق ايضا في تحقيق التاهل الى الدور نصف النهائي للبطولة اثر فوزه في وقت سابق بقاعة الحمامات على فريق راد ستار الايفواري بنتيجة 43-26 .ويواجه الاهلي المصري في نصف النهائي مواطنه الزمالك الذي انتصر اليوم على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 33-17.الاهلي المصري-راد ستار الايفواري 46-26الترجي الرياضي -مولدية الجزائر 26-25النادي الافريقي-عين توتة الجزائري 31-23الزمالك المصري-شباب كينشاسا الكونغولي 33-17الترجي الرياضي - النادي الافريقيالاهلي المصري - الزمالك المصري