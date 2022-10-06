بطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد - النادي الافريقي منافس الترجي الرياضي في نصف النهائي


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 21:54 قراءة: 0 د, 51 ث
      
ضمن النادي الافريقي الترشح الى الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد اثر فوزه مساء اليوم الخميس بقاعة الحمامات على عين التوتة الجزائري بنتيجة 31-23 (الشوط الاول 15-6) في اطار الدور ربع النهائي للبطولة التي تحتضنها مدينتا نابل والحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري.
وسيلاقي النادي الافريقي في نصف النهائي المقرر غدا الجمعة الترجي الرياضي الذي كان تاهل في وقت سابق على حساب مولدية الجزائر بنتيجة 26-25 .

وكان الاهلي المصري قد توفق ايضا في تحقيق التاهل الى الدور نصف النهائي للبطولة اثر فوزه في وقت سابق بقاعة الحمامات على فريق راد ستار الايفواري بنتيجة 43-26 .
ويواجه الاهلي المصري في نصف النهائي مواطنه الزمالك الذي انتصر اليوم على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 33-17.
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وفي ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي :
الخميس 6 اكتوبر 2022
الاهلي المصري-راد ستار الايفواري 46-26
الترجي الرياضي -مولدية الجزائر 26-25
النادي الافريقي-عين توتة الجزائري 31-23
الزمالك المصري-شباب كينشاسا الكونغولي 33-17

برنامج الدور نصف النهائي
الجمعة 7 اكتوبر 2022
الترجي الرياضي - النادي الافريقي
الاهلي المصري - الزمالك المصري
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