سليانة: حجز مايقارب 5 ألاف علبة سجائر تونسية بالروحية


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 20:09 قراءة: 0 د, 36 ث
      
حجز أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بالروحية، بعد ظهر اليوم الخميس، ما يقارب 5 ألاف علبة سجائر تونسية، قدرت قيمتها المالية بحوالي 35 ألف دينار، بمدينة الروحية، وفق ماذكره مصدر أمني.


وأضاف المصدر في تصريح ل"وات"، أن الكميات المحجوزة كانت مخبأة علي متن سيارة كان صاحبها ينوي نقلها من ولاية القصرين إلى مدينة الروحية، موضحا أن النيابة العمومية بسليانة أذنت بالحجز وأحالت المحجوز على الإدارة الجهوية للتجارة.

على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية متطابقة، "وات"، بأن أعوان مركز الأمن الوطني ببوعرادة، تمكنوا مساء اليوم الخميس من القبض على شخص أربعيني أصيل ولاية باجة، موجهة إليه أحكام بالسجن بالنفاذ العاجل، مشيرة إلى أن المظنون فيه صادر في شأنه 16 منشور تفتيش لوحدات أمنية وهيئات قضائية مختلفة، من أجل السرقة والاعتداء بالعنف.

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