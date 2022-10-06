الرابطة الاولى - تعيينات مقابلات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر

الجمعة 7 اكتوبر 2022





المجموعة الثانية :



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في احمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان نضال للطيف

في بن قردان

اتحاد بنقردان - اولمبيك سيدي بوزيد وليد الجريدي





المجموعة الاولى:

السبت 8 اكتوبر 2022

في الشابة

هلال الشابة - النادي البنزرتي هيثم قيراط

في باردو الهادي النيفر

الملعب التونسي - امل حمام سوسة اشرف الحركاتي

في حمام سوسة

النجم الساحلي - اتحاد تطاوين حسام بولعراس





المجموعة الثانية :في احمد خواجة المهديةمستقبل الرجيش - مستقبل سليمان نضال للطيففي بن قرداناتحاد بنقردان - اولمبيك سيدي بوزيد وليد الجريديفي الشابةهلال الشابة - النادي البنزرتي هيثم قيراطفي باردو الهادي النيفرالملعب التونسي - امل حمام سوسة اشرف الحركاتيفي حمام سوسةالنجم الساحلي - اتحاد تطاوين حسام بولعراس