القصرين: إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من أجل تدليس شهائد مدرسية


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 19:21 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الخميس، بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من أجل تدليس ومسك وإستعمال مدلس لشهائد مدرسية، بحسب مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح إعلامي، أن من بين الأشخاص العشرة، الصادرة في حقّهم بطاقات الإيداع، أعوان يعملون ببلديات القصرين المدينة، والزهور، وبوزقام، وآخرون قدّموا وثائق ومطالب شغل في نفس البلديات، مشيرا إلى أنّه تم الإبقاء على 6 متّهمين في نفس القضية في حالة سراح.


يذكر أن النيابة العمومية كانت قد أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين في بداية الأسبوع الجاري بفتح بحث من أجل التدليس ومسك وإستعمال مدلس ضدّ الأشخاص المذكورين.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أصدر في موفى شهر أوت المنقضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق عونين ببلدية النور في القصرين المدينة من أجل التدليس ومسك مدلس لشهادتين مدرسيتين.



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