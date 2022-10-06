نحو ضبط المقاييس لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخصوص طب العائلة لضمان خط أول موحد (النقابة العامة للاطباء)

أعلنت النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان أنه تقرر خلال جلسة عمل مع وزير الصحة علي المرابط، ضبط المقاييس والطرق العملية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في ما يخص طب العائلة لضمان خط أول موحد يتمتع فيه الجميع بنفس التسمية ونفس الامتيازات.





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كما اتفق الطرفان على اعادة هيكلة لجنة النقل لضمان الشفافية وتكريس العدالة بين كل المعنيين، والعمل على ترسيم الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان المتعاقدين، وفق بلاغ نشرته النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس على صفحتها على "فيسبوك".وأضافت النقابة ان اللقاء، الذي انتظم يوم الثلاثاء الماضي، تطرق أيضا لعديد النقاط المضمنة باللائحة المهنية بتاريخ 1 اكتوبر 2022 والتي لاقت تجاوب وتفهم الوزارة للمطالب، مشيرة الى الاتفاق على عقد جلسة عمل بين الوزارة والنقابة العامة يوم الجمعة 07 اكتوبر 2022.وخصصت جلسة العمل بين وزير الصحة والكاتب العام للنقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان عماد خليفي، للتباحث حول مشاغل الاطارات الطبية العاملين بالهياكل الصحية العمومية.