تونس تحتضن الجلسة العامّة السنويّة لشبكة الخبراء المحاسبين والمستشارين من 26 إلى 30 أكتوبر 2022

تحتضن تونس من 26 وحتّى 30 أكتوبر 2022 فعاليات الجلسة العامة السنوية لشبكة الخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين.





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ويقع تنظيم هذه الجلسة سنويا خلال شهر أكتوبر في بلد يقع اختياره قبل سنتين. وبحسب الخبير المحاسب، أنيس الوهايبي، فقد تقدّمت تونس ونجحت في قبول ترشّحها لتنظيم الملتقى هذه السنة بعد قبرص في 2021 والارجنتين في 2020واعتبر أنّ "قبول ملف الترشّح مجدّدا يؤكد عودة الثقة في تونس ونحن نعول على هذه الرسالة، التّي سوف نقدمها لكل المشاركين حول إمكانات الاستثمار في تونس".وأفاد الوهايبي أنّه وقع الاختيار سابقا على تونس، في سنة 2011، وتعويضها بالمكسيك نظرا للظروف السياسية، التّي عاشتها البلاد في تلك السنة.ويشارك في فعاليات الجلسة العامة السنوية لشبكة الخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين، التّي مقرّها باريس (فرنسا)، خبراء ومستشارون من أكثر من 50 دولة من القارّات الخمس إلى جانب حضور ممثلين عن الحكومة والهياكل المعنية بالاستثمار.وتابع الخبير المحاسب "نحن نعول على هؤلاء الخبراء لتقديم النصح لحرفائهم حول تونس كوجهة استثمار وستكون الاعمال العلمية حول التعاون بين الشمال والجنوب مع التركيز حول تموقع تونس كحلقة ربط".