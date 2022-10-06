منوبة: المؤتمر السادس الاتحاد الجهوي للشغل يسفر عن فوز قائمة "الوحدة النقابية المناضلة"

أفضت أشغال المؤتمر العادي السادس للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة، الملتئم أمس الأربعاء، بمدرج قرطاج الحداثة بجامعة منوبة تحت شعار "اتحاد حشاد بين الثوابت والتحديات"، الى فوز قائمة "الوحدة النقابية المناضلة" للكاتب العام السابق مصطفى المديني والتي تضمّ 9 أعضاء.





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ومن المنتظر البتّ النهائي في النتائج في ما يتعلق بتمثيلية المرأة بعد الرجوع للجنة النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك على خلفيّة تساوي عدد الاصوات بين مترشحتين، اضافة الى البت في مسألة مترشحين متقاعدين اثنين باعتماد شرط الاقدمية النقابية، وفق تأكيد عضو الإتحاد الحهوي للشغل بمنوبة، ماهر السالمي، الفائز ضمن القائمة الجديدة.كما أسفرت عملية التصويت، التي تواصلت مساء أمس، خلال المؤتمر الذي افتتحه الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، وترأسه الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة بالاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، عن انتخاب 6 أعضاء لهيئتي النظام الداخلي والمراقبة المالية، وذلك في ظروف عادية.ويأتي ذلك عقب تلاوة التقريرين الادبي والمالي، ومباشرة عملية التصويت بحضور 109 نواب من ممثلي كل المنخرطين من مختلف القطاعات.وتنافست على اصوات المقترعين، قائمتان وهما "الوحدة النقابية المناضلة" ويترأسها الكاتب العام السابق ومنذ سنوات، مصطفى المديني، وقائمة "الوفاء للخط النضالي" لعضو الاتحاد الجهوي السابق ناجي البستاني.