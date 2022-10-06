قيمة التحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج تسجل ارتفاعا بنسبة 43,4 بالمائة سنة 2021


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 15:10 قراءة: 0 د, 49 ث
      
شهدت قيمة التحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 43,4 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق احصائيات نشرها اليوم الخميس ديوان التونسيين بالخارج.


وبلغت القيمة الجملية للتحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج سنة 2021 نحو 2 مليون و118 ألف دينار، مقابل حوالي 1 مليون 477 ألف دينار في سنة 2020.

..

.

وسجل البريد التونسي سنة 2021 تحويل تونسيين بالخارج لأكثر من 2 مليون و582 ألف حوالة بريدية، ليرتفع عدد الحوالات البريدية بنسبة 37,1 بالمائة مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها مصالح البريد التونسي تحويل 1 مليون و883 ألفا و750 حوالة بريدية.

وتمثل التحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج نسبة 0,02 بالمائة من مجموع التحويلات المنجزة خلال 2021، وفق ذات المصدر.

يذكر ان تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت 8599 مليون دينار خلال سنة 2021، وهي لا توجه نحو الاستثمار بل يخصص أغلبها للسكن او الخدمات او دعم ومساعدة العائلات وخاصة في ظل جائحة كورونا، وفق المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج ناهد الراجحي التي أشارت الى ان هذه التحويلات تمثل نسبة 5 بالمائة من الدخل الوطني الخام.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254328



..
...

En continu...

Toutes les news...
الخميس 06 أكتوبر 2022 | 10 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:58 15:25 12:14 06:19 04:53
Babnet
27°
 Babnet28° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2228°-2130°-2130°-2229°-23
  • Avoirs en devises
    23291,3

  • (5 oct )
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,24279 DT        1$ =3,28385 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 oct )   1548,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   