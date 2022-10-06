بن عروس : أعوان المركز القطاعي للتكوين والتقنيات التطبيقية في الجلد بمقرين يرتدون الشارة الحمراء

دخل أعوان المركز القطاعي للتكوين والتقنيات التطبيقية في الجلد بمقرين من ولاية بن عروس، في حركة احتجاجية من خلال حمل الشارة الحمراء في فضاء العمل، وذلك للفت نظر إدارة الإشراف إلى جملة المطالب التي تم تضمينها في اتفاقيات سابقة مع الطرف النقابي.







ووفق بيان صادر عن النقابة الأساسية للمركز تلقت "وات" نسخة منه، اليوم الخميس، فقد دخل الأعوان في هذه الحركة الاحتجاجية الرمزية، بسبب غياب رؤية إستراتيجية واضحة على مستوى الوكالة التونسية للتكوين المهني وعدم تفاعلها مع المطالب الخاصة بظروف العمل و خاصة منها المتعلقة بمطابقتها للمتطلبات القانونية والمعايير الدنيا للصحة والسلامة وجودة العمل



كما يحتج الاعوان على تراجع الإدارة عن تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل، وعن غياب سياسة اتصالية مع الأعوان باعتبارهم طرفا معنيا بنظام التصرف للوكالة، وعدم تمكينهم من أزياء العمل وتدهور مقدرتهم الشرائية بفعل ضعف التأجير في الوكالة مقارنة بالقطاعات الأخرى.



ويطالب الأعوان بتفعيل جميع النقاط المدرجة بمحضر جلسة العمل المنعقدة بين النقابة الأساسية وإدارة المركز بتاريخ 21 جوان المنقضي وخاصة منها العمل على أن تكون فضاءات المركز مطابقة للشروط القانونية والمعايير الفنية المتعلقة بالسلامة، وتوفير المعدات والتجهيزات، طبقا لمتطلبات دليل التنظيم المادي والبيداغوجي لكل اختصاص.



