تصنيف الفيفا - المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الثلاثين

حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على مركزه الثلاثين في تصنيف الفيفا الصادر اليوم.
ويحتل المنتحب التونسي المركز الثالث افريقيا بعد السنغال ( 18 والمغرب (22) والثاني عربيا بعد المغرب.
ويحتل المنتحب التونسي المركز الثالث افريقيا بعد السنغال ( 18 والمغرب (22) والثاني عربيا بعد المغرب.
ويذكر ان المنتخبات المنافسة للمنتحب التونسي في مونديال قطر 2022 جاء ترتيبها في تصنيف الفيفا كالاتي / فرنسا في المركز الرابع والدنمارك (10) واستراليا 38
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وعلى الصعيد العالمي لا يزال منتخب البرازيل الفائز على نظيره التونسي في مباراة ودية مؤخرا ب5-1 في صدارة الترتيب ، تليه على التوالي منتخبات بلجيكا والأرجنتين وفرنسا
وفي ما يلي ترتيب أفضل 10 منتخبات في تصنيف الفيفا
1- البرازيل
2- بلجيكا
3- الأرجنتين
4- فرنسا
5- انجلترا
6- ايطاليا
7-اسبانيا
8- هولندا
9- البرتغال
10- الدنمارك
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