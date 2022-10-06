تصنيف الفيفا - المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الثلاثين

حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على مركزه الثلاثين في تصنيف الفيفا الصادر اليوم.

ويحتل المنتحب التونسي المركز الثالث افريقيا بعد السنغال ( 18 والمغرب (22) والثاني عربيا بعد المغرب.







ويذكر ان المنتخبات المنافسة للمنتحب التونسي في مونديال قطر 2022 جاء ترتيبها في تصنيف الفيفا كالاتي / فرنسا في المركز الرابع والدنمارك (10) واستراليا 38

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وعلى الصعيد العالمي لا يزال منتخب البرازيل الفائز على نظيره التونسي في مباراة ودية مؤخرا ب5-1 في صدارة الترتيب ، تليه على التوالي منتخبات بلجيكا والأرجنتين وفرنسا



وفي ما يلي ترتيب أفضل 10 منتخبات في تصنيف الفيفا



1- البرازيل

2- بلجيكا

3- الأرجنتين

4- فرنسا

5- انجلترا

6- ايطاليا

7-اسبانيا

8- هولندا

9- البرتغال

10- الدنمارك



ويذكر ان المنتخبات المنافسة للمنتحب التونسي في مونديال قطر 2022 جاء ترتيبها في تصنيف الفيفا كالاتي / فرنسا في المركز الرابع والدنمارك (10) واستراليا 38وعلى الصعيد العالمي لا يزال منتخب البرازيل الفائز على نظيره التونسي في مباراة ودية مؤخرا ب5-1 في صدارة الترتيب ، تليه على التوالي منتخبات بلجيكا والأرجنتين وفرنسا1- البرازيل2- بلجيكا3- الأرجنتين4- فرنسا5- انجلترا6- ايطاليا7-اسبانيا8- هولندا9- البرتغال10- الدنمارك