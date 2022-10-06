تونس تتسلم شهادة تقدير من منظمة الصحة العالمية لجهودها في القضاء على شلل الاطفال

تسلم وزير الصحة علي مرابط أمس الاربعاء، شهادة تقدير من ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس، إبراهيم الزيك، لجهود تونس في القضاء على مرض شلل الأطفال الذي تم استئصاله منذ أكثر من 20 سنة.





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وكانت وزارة الصحة قد تقدمت في مارس 2022 بطلب لمنظّمة الصحة العالمية قصد منح تونس بطاقة إشهاد تثبت خلّوها من فيروس شلل الأطفال.وجدير بالاشارة الى أن تونس كانت قد انخرطت في استراتجيات ترمي للقضاء على بعض الأمراض المستهدفة مثل شلل الأطفال والكزاز الوليدي والحصبة وساهم البرنامج الوطني للتلقيح الذي انطلق أواخر السبعينات في التقليص من الأمراض وفي نسبة وفيات الأطفال وبحسب معطيات وزارة الصحة حققت تونس نسب تغطية مرتفعة بكل التلاقيح المضادة لتلك الأمراض فاقت 95 بالمائة من الأطفال قبل بلوغهم سن الدراسة.كما مثّل اللقاء الذي جمع وزير الصحة بممثل منظمة الصحة العالمية بتونس مناسبة لمتابعة برامج التّعاون والشّراكة في المجال الصحّي بين تونس والمنظّمة وآفاق تطويرها.وأكّد وزير الصحة بالمناسبة حرص الوزارة على إنجاز خطط العمل المشتركة ومختلف البرامج الرّامية إلى مزيد الارتقاء بأداء المنظومة الصحّية الوطنيّة وتحقيق التغطية الصحّية الشاملة.ومن جانبه، جدّد ممثّل منظمّة الصحّة العالمية التعبيرعن عزم المنّظمة مواصلة تطوير مجالات الشّراكة مع وزارة الصحّة وتنويعها.