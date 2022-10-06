"نحترم الاتحاد المنستيري.. وهدفنا التتويج بكاس رابطة أبطال إفريقيا" ( احمد عبد القادر لاعب الاهلي المصري )

اكد أحمد عبد القادر، لاعب الاهلي المصري جاهزية الأهلي لملاقاة الاتحاد المنستيري في مستهل مشوار الفريق في رابطة أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أن الفريق لن يفرط في فرصة المنافسة على كل الألقاب التي ينافس عليها في الموسم الجديد.





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وتحدث عبد القادر في تصريح نقله موقع النادي المصري عن مباراة الاهلي مع الاتحاد المنسيتري ، في الدور التمهيدي الثاني مؤكدًا أن جميع المباريات صعبة، وان المنافس يملك دوافع كبيرة وحقق نتائج طيبة في البطولة التونسية في الموسم الماضي .وقال ان الأهلي يكن لاتحاد المنستير كل التقدير كما يفعل مع جميع المنافسين، خاصة أن بطولة رابطة أبطال إفريقيا تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، والفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية مميزة لمصالحة الجماهير وتعويضهم عن الموسم الماضي.وأشار لاعب الأهلي إلى أن بطولة رابطة أبطال إفريقيا لها مكانة كبيرة لدى جماهير النادي، والفوز باللقب مرتين على التوالي، ثم التواجد في النهائي للمرة الثالثة والخسارة في ظروف خاصة يعكس شخصية اللاعبين وإصرارهم على التواجد في منصات التتويج.وأضاف عبد القادر أن مدرب الاتحاد المنستيري سبق له مواجهة الأهلي في الموسم الماضي عندما كان مدربا ا لوفاق سطيف الجزائري، ويعرف جيدًا قدرات الأهلي، وتصريحاته عن الفريق تضع مسؤولية كبيرة على الجميع، ولا بد من احترام المنافس والعمل على تحقيق الفوز للوصول إلى الدور التالي من البطولة، لافتًا إلى أن الأهلي يعيش حالة من التركيز الشديد في البطولة.ويلاقي الاهلي المصري الاتحاد المنستيري يوم الاحد ( س15) بالملعب الأولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال أفريقيا