قابس: تقديرات بتطور انتاج الباكورات الجيوحرارية الى 30 الف طن


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 14:20 قراءة: 0 د, 34 ث
      
بلغت المساحة الجملية للبيوت المحمية التي تم استغلالها في قطاع الباكورات الجيوحرارية خلال الموسم الفلاحي الفارط، قرابة 153 هكتارا، وفرت انتاجا بلغ 29933 طنا، وفق ما جاء في وثيقة تحصل عليها صحفي "وات" من المندوبية الجهوية للفلاحة.


وبلغت صادرات الباكورات الجيوحرارية، التي تتركز مشاريعها بمنطقتي الحامة والحامة الغربية خلال الموسم المنقضي 19908 اطنان، مقابل 21501 طن خلال الموسم الذي سبقه وهو ما يمثل نقصا ب 7.4 بالمائة يعود سببه الى توقف الصادرات نحو روسيا منذ مارس 2022 .

ومن المنتظر أن يتم خلال الموسم الفلاحي الجديد زراعة أكثر من 155 هكتارا من الباكورات الجيوحرارية قدر انتاجها ب30 الف طن سيتم تصدير 22 الف طن منها نحو مختلف الأسواق العالمية، وفق تقدير المندوبية

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