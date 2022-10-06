انتخابات تشريعية.. الانطلاق في قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن انطلاق قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لملاحظة وتغطية الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.





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وأفادت الهيئة في بلاغ صادر عنها ، بأن آجال تقديم المطالب تنتهى قبل أسبوع من موعد الاقتراع أي يوم 9 ديسبمر 2022 بدخول الغاية .ودعت كافة المعنيين الى تقديم ترشحاتهم إما مباشرة لدى خلية الاعتماد بمقرها المركزي بمنطقة البحيرة بالعاصمة خلال التوقيت الإداري أو عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.وكانت هيئة الانتخابات قد صادقت يوم 20 سبتمبر 2022 على رزنامة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم في الداخل وأيام 15 و16 و17 ديسمبر بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.وانطلقت عملية التسجيل الآلي للناخبين، يوم 21 سبتمبر، في حين يتم النظر في النزاعات المتعلقة بقائمة الناخبين في الفترة الممتدة من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر.2022