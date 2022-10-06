انتخابات تشريعية ..التفطن لمحاولات الحصول على تزكيات بطرق غير قانونية


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 10:40 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية ، الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية وذلك باستعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات.


وأفادت في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، بأن النيابة العمومية تعهدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم.

..

.

وذكرت الهيئة جميع الراغبين في الترشح للانتخابات التى ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022 ، بأنه عليهم التقيد التام بمقتضيات القانون الانتخابي وخاصة واجب احترام حياد الإدارة والامتناع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لأغراض انتخابية.

ونبهت الهيئة بمقتضيات الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي الذى يجر تقديم عطايا نقدية او عينية قصد التأثير على الناخب.

تجدر الاشارة الى أن القانون الانتخابي (المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022)، فرض وجوب جمع المترشح ل400 تزكية من النّاخبين والناخبات المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين والمزكيات لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.

كما أقرّ القانون الجديد أن "العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب مائة وواحد وستّون (161 مقعدا)، وحدّد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة)".

وحدد عدد المقاعد المخصّصة للدوائر الانتخابية في الداخل بـ151 مقعدا، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية بالنّسبة إلى الخارج.

وجاء في القانون أن "التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد"، وأنه "إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254309



..
...

En continu...

Toutes les news...
الخميس 06 أكتوبر 2022 | 10 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:58 15:26 12:14 06:19 04:53
Babnet
29°
 Babnet29° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2228°-2129°-2128°-2329°-23
  • Avoirs en devises
    23291,3

  • (5 oct )
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,24279 DT        1$ =3,28385 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 oct )   1548,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   