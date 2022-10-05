في لقاء جمعه ببودن... سعيد يؤكد "ضرورة فرض احترام المرسوم المتعلق بالانتخابات على الجميع"


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 21:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الاربعاء، "ضرورة فرض احترام المرسوم المتعلق بالانتخابات على الجميع، حتى تكون الانتخابات (التشريعية) القادمة معبرة بالفعل عن إرادة الشعب التونسي، وتقطع نهائيا مع ما كان سائدا بمناسبة أي موعد انتخابي".


جاء تأكيد سعيد، خلال لقاء جمعه مساء اليوم الاربعاء بقصر قرطاح، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، وتناول، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، "جملة من مشاريع المراسيم والأوامر، ومنها ما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب".

وتجري انتخابات البرلمان المقبل يوم 17 ديسمبر 2022.


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