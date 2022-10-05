دور القوات المسلحة العسكرية في تأمين الوطن والمواطنين، محور اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

خصص اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، الذي انعقد اليوم الاربعاء في قصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، "للتداول بشأن جملة من القضايا المتعلقة بدور القوات المسلحة العسكرية في تأمين الوطن والمواطنين".





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وأثنى رئيس الدولة، خلال هذا الاجتماع، على "الدور الذي تقوم به القوات المسلحة العسكرية في كل المجالات، في تناغم كامل مع القوات المسلحة الأمنية"، وفق ما نقلع بلاغ إعلامي للرئاسة، صدر مساء الاربعاء.وتناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية والدولية المتسارعة والمتلاحقة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية "ضرورة التعامل مع هذه الأوضاع، بناء على ثوابت السياسة الخارجية التونسية".كما تطرق الاجتماع إلى "الأمن القومي، الذي لا يقوم على اعتبارات أمنية بالمعنى الضيق، ولكن يشمل كل القطاعات، وليس أقلها الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن الصحي، خاصة في الظروف الراهنة التي يعيشها العالم"، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.