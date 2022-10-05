كرة اليد: النادي الافريقي يفوز على الزمالك المصري 33-31


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 20:55 قراءة: 1 د, 3 ث
      
-فاز النادي الافريقي مساء اليوم الاربعاء على الزمالك المصري بنتيجة 33-31 في المباراة الختامية للدور الاول لمنافسات المجموعة الاولى للبطولة الافريقية للاندية البطلة المقامة بمدينتي نابل و الحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري.


وانهى النادي الافريقي بفضل هذا الفوز الدور الاول متصدرا لمجموعته الاولى و سيواجه في لقاء الدور ربع النهائي للبطولة صاحب المركز الرابع للمجموعة الثانية.
ومن جهته انهزم الترجي الرياضي في وقت سابق اليوم الاربعاء امام الاهلي المصري بنتيجة 21-28 في اطار ذات الجولة من منافسات المجموعة الثانىة للبطولة.
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وانهى الترجي الرياضي الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الثانية وسيلاقي خلال الدور ربع النهائي مولدية الجزائر صاحبة المركز الثالث في المجموعة الاولى.

المجموعة الاولى
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الاربعاء 5 اكتوبر 2022
قاعة نابل
راد ستار-الشرطة الكامروني 38-31
قاعة الحمامات
النادي الافريقي-الزمالك المصري 33-31
مولدية الجزائر معفى

الترتيب
الفريق ن ل
1-النادي الافريقي 8 4
2-الزمالك 6 4
3-مولدية الجزائر 4 4
4-راد ستار 3 4
--الشرطة الكامروني 0 4

المجموعة الثانية
الاربعاء 5 اكتوبر 2022
قاعة الحمامات
الترجي الرياضي-الاهلي المصري 21-28
قاعة نابل
فلاورز البنيني-شباب كينشاسا (س19)
عين توتة معفى

الترتيب
الفريق ن ل
1-الاهلي المصري 8 4
--الترجي الرياضي 6 4
3-شباب كينشاسا 2 3
--وفاق عين توتة 2 4
5-فلاورز البنيني 0 3

يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.

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