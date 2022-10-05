كرة اليد: النادي الافريقي يفوز على الزمالك المصري 33-31

-فاز النادي الافريقي مساء اليوم الاربعاء على الزمالك المصري بنتيجة 33-31 في المباراة الختامية للدور الاول لمنافسات المجموعة الاولى للبطولة الافريقية للاندية البطلة المقامة بمدينتي نابل و الحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري.





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وانهى النادي الافريقي بفضل هذا الفوز الدور الاول متصدرا لمجموعته الاولى و سيواجه في لقاء الدور ربع النهائي للبطولة صاحب المركز الرابع للمجموعة الثانية.ومن جهته انهزم الترجي الرياضي في وقت سابق اليوم الاربعاء امام الاهلي المصري بنتيجة 21-28 في اطار ذات الجولة من منافسات المجموعة الثانىة للبطولة.وانهى الترجي الرياضي الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الثانية وسيلاقي خلال الدور ربع النهائي مولدية الجزائر صاحبة المركز الثالث في المجموعة الاولى.الاربعاء 5 اكتوبر 2022قاعة نابلراد ستار-الشرطة الكامروني 38-31قاعة الحماماتالنادي الافريقي-الزمالك المصري 33-31مولدية الجزائر معفى1-النادي الافريقي 8 42-الزمالك 6 43-مولدية الجزائر 4 44-راد ستار 3 4--الشرطة الكامروني 0 4قاعة الحماماتالترجي الرياضي-الاهلي المصري 21-28قاعة نابلفلاورز البنيني-شباب كينشاسا (س19)عين توتة معفى1-الاهلي المصري 8 4--الترجي الرياضي 6 43-شباب كينشاسا 2 3--وفاق عين توتة 2 45-فلاورز البنيني 0 3يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.