تطوّر عدد الوافدين على الوحدات السياحية بالمنطقة السياحيّة طبرقة-عين دراهم بولاية جندوبة خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر المنقضي بأكثر من 141 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية، حيث استقبلت المنطقة 5970 وافدا مقابل 2475 وافدا سنة 2021، وفق تقرير صادر عن الادارة الجهوية للمندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة.

كما عرف عدد الليالي المقضاة بدوره تطورا فاق 130 بالمائة خلال نفس الفترة، من خلال تسجيل 10375 ليلة مقضاة مقابل 4586 ليلة للعشر الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر من سنة 2021.





وعلى امتداد كامل شهر سبتمبر المنقضي، سجل عدد الوافدين تطورا فاق 193 بالمائة مقارنة بذات الشهر من السنة المنقضية أي ما يعادل29106 وافدا مقابل 9914 وافد لشهر سبتمبر 2021، كما سجل عدد الليالي القضاة تطورا فاق 197 بالمائة أي ما يعادل 62931 ليلة مقضـاة مقابل 21152 ليلة خلال سبتمبر 2021.

ووفق المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة، عيسى المرواني، فان تطور المؤشرات يعود الى عدد من العوامل من بينها عودة حركة السيّاح الجزائريين، وتحسّن الوضع الصحي بعد سنتين من أزمة "كوفيد"، اضافة الى توسع دائرة الاقامات الريفية والمساكن المخصصة للايجار، والسياحة البيئية والجبلية.





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وعلى امتداد كامل شهر سبتمبر المنقضي، سجل عدد الوافدين تطورا فاق 193 بالمائة مقارنة بذات الشهر من السنة المنقضية أي ما يعادل29106 وافدا مقابل 9914 وافد لشهر سبتمبر 2021، كما سجل عدد الليالي القضاة تطورا فاق 197 بالمائة أي ما يعادل 62931 ليلة مقضـاة مقابل 21152 ليلة خلال سبتمبر 2021.ووفق المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة، عيسى المرواني، فان تطور المؤشرات يعود الى عدد من العوامل من بينها عودة حركة السيّاح الجزائريين، وتحسّن الوضع الصحي بعد سنتين من أزمة "كوفيد"، اضافة الى توسع دائرة الاقامات الريفية والمساكن المخصصة للايجار، والسياحة البيئية والجبلية.