فتح باب إيداع الترشحات لانتخابات مجلس النواب من 17 الى 24 أكتوبر 2022 (الهيئة الانتخابية)


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 16:47 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن فتح باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، على الساعة الثامنة صباحا، على أن يُغلق يوم 24 أكتوبر الجاري، على الساعة السادسة مساء.


وسيتم البتّ في الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب، في أجل أقصاه يوم 31 أكتوبر 2022، وفق ما أعلن عنه مجلس الهيئة في الرزنامة المتعلقة بالانتخابات التشريعية، على أن يتم تعليق قائمة المرشحين لعضوية البرلمان بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه 1 نوفمبر القادم.

وكانت هيئة الانتخابات قد صادقت يوم 20 سبتمبر 2022 على رزنامة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم في الداخل وأيام 15 و16 و17 ديسمبر بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.

وانطلقت عملية التسجيل الآلي للناخبين، يوم 21 سبتمبر، في حين تم النظر في النزاعات المتعلقة بقائمة الناخبين في الفترة الممتدة من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر.2022
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