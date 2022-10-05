كرة اليد:الترجي الرياضي ينهزم امام الاهلي المصري 21-28

انهزم الترجي الرياضي اليوم الاربعاء امام الاهلي المصري بنتيجة 21-28 في اطار اليوم الرابع من منافسات المجموعة الثانيىة للبطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد (رجال) التي تحتضنها مدينتا نابل و الحمامات الى غاية يوم9 اكتوبر الجاري.
وانهى الترجي الرياضي الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الثانية .
وانهى الترجي الرياضي الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الثانية .
ويلاقي النادي الافريقي في وقت لاحق من مساء اليوم الزمالك المصري
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المجموعة الاولى
الاربعاء 5 اكتوبر 2022
قاعة نابل
راد ستار-الشرطة الكامروني (س15)
قاعة الحمامات
النادي الافريقي-الزمالك المصري (س17 و 30 دق.
مولدية الجزائر معفى
الترتيب
الفريق ن ل
1-الزمالك 6 3
-النادي الافرقي 6 3
3-مولدية الجزائر 4 4
4-راد ستار 0 3
--الشرطة الكامروني 0 3
المجموعة الثانية
الاربعاء 5 اكتوبر 2022
قاعة الحمامات
الترجي الرياضي-الاهلي المصري 21-28
قاعة نابل
فلاورز البنيني-شباب كينشاسا (س19)
الترتيب
الفريق ن ل
1-الاهلي المصري 8 4
--الترجي الرياضي 6 4
3-شباب كينشاسا 2 3
--وفاق عين توتة 2 4
5-فلاورز البنيني 0 3
يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.
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