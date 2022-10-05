كرة اليد:الترجي الرياضي ينهزم امام الاهلي المصري 21-28

انهزم الترجي الرياضي اليوم الاربعاء امام الاهلي المصري بنتيجة 21-28 في اطار اليوم الرابع من منافسات المجموعة الثانيىة للبطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد (رجال) التي تحتضنها مدينتا نابل و الحمامات الى غاية يوم9 اكتوبر الجاري.

وانهى الترجي الرياضي الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الثانية .







ويلاقي النادي الافريقي في وقت لاحق من مساء اليوم الزمالك المصري

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المجموعة الاولى

الاربعاء 5 اكتوبر 2022

قاعة نابل

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راد ستار-الشرطة الكامروني (س15)

قاعة الحمامات

النادي الافريقي-الزمالك المصري (س17 و 30 دق.

مولدية الجزائر معفى

الترتيب

الفريق ن ل

1-الزمالك 6 3

-النادي الافرقي 6 3

3-مولدية الجزائر 4 4

4-راد ستار 0 3

--الشرطة الكامروني 0 3



المجموعة الثانية

الاربعاء 5 اكتوبر 2022

قاعة الحمامات

الترجي الرياضي-الاهلي المصري 21-28

قاعة نابل

فلاورز البنيني-شباب كينشاسا (س19)

الترتيب

الفريق ن ل

1-الاهلي المصري 8 4

--الترجي الرياضي 6 4

3-شباب كينشاسا 2 3

--وفاق عين توتة 2 4

5-فلاورز البنيني 0 3



يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.





ويلاقي النادي الافريقي في وقت لاحق من مساء اليوم الزمالك المصريقاعة نابلراد ستار-الشرطة الكامروني (س15)قاعة الحماماتالنادي الافريقي-الزمالك المصري (س17 و 30 دق.مولدية الجزائر معفى1-الزمالك 6 3-النادي الافرقي 6 33-مولدية الجزائر 4 44-راد ستار 0 3--الشرطة الكامروني 0 3قاعة الحماماتالترجي الرياضي-الاهلي المصري 21-28قاعة نابلفلاورز البنيني-شباب كينشاسا (س19)1-الاهلي المصري 8 4--الترجي الرياضي 6 43-شباب كينشاسا 2 3--وفاق عين توتة 2 45-فلاورز البنيني 0 3يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.