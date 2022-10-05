دور القضاء في مراقبة العملية الانتخابية محور لقاء بين رئيس هيئة الانتخابات ورئيس نقابة القضاة

مثل الوقوف على الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء العدلي والإداري والمالي في مراقبة العملية الانتخابية، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الاربعاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، برئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة والوفد المرافق له، بمقر الهيئة.







كما تم التأكيد خلال اللقاء، الذي حضره أيضا نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر، على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة باعتبارها شأنا وطنيا، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.





