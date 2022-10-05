دور القضاء في مراقبة العملية الانتخابية محور لقاء بين رئيس هيئة الانتخابات ورئيس نقابة القضاة


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 15:17 قراءة: 0 د, 24 ث
      
مثل الوقوف على الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء العدلي والإداري والمالي في مراقبة العملية الانتخابية، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الاربعاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، برئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة والوفد المرافق له، بمقر الهيئة.


كما تم التأكيد خلال اللقاء، الذي حضره أيضا نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر، على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة باعتبارها شأنا وطنيا، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254261



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 05 أكتوبر 2022 | 9 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:59 15:26 12:15 06:18 04:52
Babnet
27°
 Babnet28° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2130°-2229°-2130°-2230°-21
  • Avoirs en devises
    23253,7

  • (4 oct )
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,22298 DT        1$ =3,29417 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct )   1399,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   