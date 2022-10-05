الطبوبي: اتحاد الشغل مستهدف من الخارج لاستماتته في الدفاع عن الخيارات الوطنية

قال الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاربعاء، ان الاتحاد ليس مستهدفا من الداخل فقط بل من الخارج أيضا، نظرا لتمسكه الشديد بمواقفه في تمرير بعض المشاريع والاصلاحات، واستماتته في الدفاع عن الخيارات الوطنية وارادة الشعب".





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واشار الطبوبي خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة، الى ان الاتحاد له مكانة كبيرة، ويحظى باحترام كبير لدى المؤسسات الدولية، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة ستبقى "صوتا واضحا، ومرتفعا، ومكشوفا كقوة اقناع واقتراح ولن تكون بوق دعاية لاي طرف ولن تعطي صكا على بياض لاي كان".واعتبر ان أول أهداف كل الحكومات المتعاقبة التي مرت والحالية والقادمة، هو اضعاف الحركة النقابية، في توجه سياسي ليبرالي عالمي يعمل على ضرب الحركات النقابية، وذلك عبر اساليب الشيطنة والتشويه وهجمات صفحات التواصل الاجتماعي، التي تواصلت لسنوات، وفق رؤيته، مشددا على ان الاتحاد يظل رغم ذلك شامخا ثابتا على المبادئ والمواقف.وتوجه الطبوبي في سياق حديثه برسالة الى السياسيين، محذرا من الاستهانة بالشعب التونسي الذي ينبذ العنف وسفك الدماء، وقائلا ان "هذا الشعب يعطي فرصا، ويتابع الوضع، ويصبر، لكن حين يبلغ الصبر منتهاه لن يعطي فرصة للتسامح والرجوع".