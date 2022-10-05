بمناسبة اليوم العالمي للمربي، وزير التربية يدعو المربين الى مواصلة رسالتهم رغم الصعوبات ويكرم ثلة من المربين المتقاعدين

كرم وزير التربية فتحي السلاوتي خلال احتفال انتظم اليوم الاربعاء بمدينة الثقافة بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للمربي، ثلة من رجال ونساء التربية المحالين على التقاعد.

ودعا السلاوتي، في حفل نظمته ودادية وزارة التربية بمناسبة احتفال تونس مع المجموعة الدولية باليوم العالمي للمربي، المربين المباشرين للمهنة الى مواصلة بذل الجهود لآداء رسالتهم، رغم المشاكل والصعوبات، وذلك من أجل اعلاء راية المعرفة والعلم التي طالما راهنت عليها تونس.



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وسلم وزير التربية مجموعة من المربين والمدرسين شهادات شكر وتقدير على ما قدموه طيلة حياتهم المهنية من "تضحية وايثار وتفان وعمل دون حساب من أجل تكوين رجال مستقبل تونس وتعليمهم لان هناك اقتناع منذ سنة 1956 بقيمة الاستثمار في رأس المال البشري"، حسب ما جاء في كلمة ألقاها بالمناسبة.وترحم الوزير على روح من فقدتهم المدارس ومؤسسات التربية بعدما كرسوا حياتهم للتعلم والتعليم والتربية، مبينا أن تونس تحتسبهم شهداء.وحث الوزير أعضاء الاسرة التربوية على "مواصلة رسالتهم بكل اقتدار ... رغم الاشكالات المطروحة والظروف الصعبة" ورغم "الفترة الصعبة جدا على مستوى المالية العمومية وهذا ما أثر سلبا على مستوى مردودية مدرستنا العمومية "، وفق قوله.وقال وزير التربية إنه "والحق يقال فقدت مدرستنا من بريقها الكثير.. وواجبنا اليوم أن نعيد الى مدرستنا ألقها وجاذبيتها".وأدت فرقتان شبابيتان للرقص والعزف الموسيقي عرضين لتنشيط الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمربي الذي يوافق 5 أكتوبر من كل سنة والذي وقع إقراره إحياء لتوصية مشتركة صدرت سنة 1966 عن اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن تطوير ظروف عمل المعلمين في كل أنحاء العالم.