مدنين: وجهة الظاهر من بين افضل 100 وجهات سياحية مستدامة في العالم للسنة الثالثة على التوالي

توجت وجهة الظاهر للسنة الثانية على التوالي من بين احسن 100 وجهة سياحية مستدامة في العالم، وجاءت من بين الست وجهات الاوائل في السياحة الثقافية المجتمعية على ان يتم في الايام القادمة اعلان ترتيب الوجهات الفائزة، وذلك في تصنيف منحته لها مؤسسة الوجهة الخضراء بدعم من معرض برلين الدولي والمنظمة العالمية للسياحة خلال المؤتمر العالمي لمؤسسة الوجهة الخضراء الملتئم باثينا نهاية الشهر الماضي، وفق رئيس جامعة التصرف في وجهة الظاهر محمد صادق الدبابي.





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واسند هذا التصنيف لوجهة الظاهرة التي احتلت سنة 2021 المرتبة الاولى من بين ال100 وجهة في العالم لما توفر بها من مقاييس تعتمدها مؤسسة الوجهة الخضراء في تقييمها ومن بينها نوعية التراث المادي واللامادي بالوجهة واحترامها للمنظومة البيئية وتاثيرها اجتماعيا واقتصاديا، الى جانب احترامها المواصفات العالمية للسياحة المستدامة وادراجها للمراة في الدورة الاقتصادية.وتعتبر وجهة الظاهر الممتدة على طول سلسلة جبال الظاهر من مطماطة بولاية قابس الى الدويرات بولاية تطاوين مرورا ببني خداش من ولاية مدنين ثرية بتراث مادي ولامادي وثروات جيولوجية ونبات فلاحي بيولوجي ومجتمع محلي محافظ على عاداته وتقاليده اضافة على غياب اي شكل من اشكال التلوث .ومع احداث جامعة للتصرف مختصة في السياحة الاصيلة، هي الاولى من نوعها في تونس، استطاعت هذه الوجهة ان تشهد ولادة عدة مشاريع وان تدعم عدة باعثين من خلال احداث اقامات ريفية ودور ضيافة وان تروج لها وان تحضى بثقة عدة ممولين ووكالات التعاون .وتعمل الجامعة على مزيد الترفيع في طاقة الاستيعاب بهذه الوجهة التي نجحت في ان تستقبل عدة سياح من عدة جنسيات، وان تصمد في فترة جائحة "كورونا" حيث اختارها الكثيرون كوجهة في تلك الفترة، وفق الدبابي.كما تسعى جامعة التصرف في وجهة الظاهر الى تنظيم تظاهرات دعائية وتسويقية كبرى ومنها تظاهرة دولية للتسويق لمسلك المشي الذي احدثته امام تنامي عدد المولعين بهذه الرياضة في العالم.