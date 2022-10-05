الامين العام للحزب الاشتراكي : "مشاورات مع عدد من الاطراف السياسية لتشكيل ائتلاف جبهوي ديموقراطي اجتماعي بديل"

افاد الامين العام للحزب الاشتراكي المنصف الشريقي، ان مشاورات ونقاشات متقدمة يجريها الحزب مع عدد من الاطراف السياسية والتقدمية واليسارية، في اتجاه تشكيل "ائتلاف جبهوي ديموقراطي اجتماعي" يسعى لخلق قوة جمهورية تؤمن بمكاسب الدولة ومدنيتها وتمثل مشروعا بديلا رابعا





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واضاف الشريقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء ان هذا الائتلاف سيكون "بديلا للاسلام السياسي ولمشروع قيس سعيد الشعبوي وللحزب الدستوري الحر" مشيرا انه سيتم العمل على الاعلان عن ولادة هذا الائتلاف الجمهوري رسميا بعد تقدم النقاشات، في بداية السنة المقبلةوبين انه سيتم "التوجه للشعب لطرح هذا المشروع وكسب ثقته اولا عبر عقد اجتماعات جهوية ومحلية على ان يتألف هذا المشروع على "حد ادنى ديموقراطي مدني واسع وينفتح على اطراف يسارية تصل الى اقصى اليسار واخرى ليبرالية اجتماعية تمتد الى سط اليمين، في شراكة متفاعلة مع جمعيات ومنظمات المجتمع المجدني ذات الشان"واشار الشريقي الى انطلاق المشاورات مع حزب العمال والتيار والقطب والجمهوري والتكتل ، الى جانب حزب مشروع تونس والمسار الديموقراطي الاجتماعي وحزب الراية الوطنية، مؤكدا الانفتاح على كل القوى المدنية والديموقراطية باستثناء "احزاب الشعبوية والاسلام السياسي" وفق تعبيرهواكد الشريقي على السعي لخلق قوة سياسية لها مشروع بديل للحكم مرجحا فرضية خوض هذا الائتلاف الانتخابات الرئاسية القادمة بعد تقدم النقاشات بين مختلف الاطراف وايجاد اليات العمل المشترك بينها والارضية الملائمة لتحديد الاجندات السياسيةواوضح امين عام الحزب الاشتراكي في نفس الاطار ان هذا الائتلاف يرفض التنسيق والتشاور مع "جبهة الخلاص الوطني" التي قال انها غير معنية بهذه المشاورات بسبب ما اعتبره ان "الشعب التونسي قد انتفض ضد حركة النهضة التي تعد اهم طرف سياسي في هذه الجبهة بعد فشلها في الحكم دون ان تقدم اعتذارها عن هذا الفشل"وبخصوص الانتخابات التشريعية القادمة المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 قال امين عام الحزب الاشتراكي ان حزبه يقاطع هذه الانتخابات القائمة على الافراد باعتبارها "تلغي الاحزاب السياسية والديمقراطية التمثيلية التي هي دعامة الحياة السياسية في الدول العصرية لتحل محلها "الديموقراطية المناطقية" التي قال انها تنهي دور المجلس التشريعي وترسي نظاما غير مترابط لا من زاوية مشاريع القوانين التي سيتولاها المجلس المقبل ولا من ناحية نظام سحب الوكالة