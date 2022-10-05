سليانة: حجز 19 جهاز إعلامية ومبالغ مالية في إطار حملة واسعة للتصدي لظاهرة الرهان الرياضي


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 14:27 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قام أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية سليانة، مساء أمس الثلاثاء، بحجز 19 جهاز إعلامية بكامل توابعها، وأكثر من ألفي دينار، لدى 5 أشخاص، وذلك خلال حملة واسعة للتصدي لظاهرة تعاطي الرهان الرياضي الموازي وتعاطي الميسر، وفق ماذكره مصدر أمني ل"وات".


وأضاف ذات المصدر أن الوحدات الأمنية احتفظت بشخص أخر بمدينة الكريب كان بصدد ترويج مادة القنب الهندي "الزطلة"، فضلا عن 212 علبة من المشروبات الكحولية لدى شخصين أخرين بالكريب.



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