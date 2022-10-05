مجمع تنسيقية عمال الحضائر يدعو الى تسوية وضعياتهم على 5 دفعات


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 11:44 قراءة: 0 د, 49 ث
      
دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر الى تسوية وضعية العمال الذين سنهم أقل من 45 سنة و المعنيون بتسوية الوضعية المهنية على 5 دفعات وفق اتفاق 20 أكتوبر 2020


وندد المجمع في بيان له اليوم الأربعاء بما وصفه سياسة المماطلة و التسويف التي تنتهجها الحكومة، مستنكرا عدم احترام الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعيات عمال الحضائر

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وانتقد بطء ومماطلة انتداب الدفعة الأولى بعد أن كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الماضية داعيا الى انتداب الدفعتين الثانية و الثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022

كما حث جميع عمال الحضائر المعنيين بملف التسوية الى الإستعداد للعودة للشوارع من أجل الاحتجاج للمطالبة بالانتداب موجها الدعوة الى الاتحاد العام التونسي للشغل الى مواصلة الضغط على الطرف الحكومي لإنهاء معاناة هذه الفئة العمّالية
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من جهتهم دعا منسقو الحضائر بولايات تونس وزغوان وجندوبة في البيان ذاته رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية الى التدخل لإيجاد حل يمكّن من إنهاء معاناة عمال الحضائر

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