وزارة الصحة: ما يزيد عن 6 ملايين و385 ألف شخص استكملوا الى حدود يوم 3 أكتوبر الجاري تلاقيحهم المضادة لكورونا


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 10:47 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء في بلاغها حول متابعة الحملة الوطنية للتلاقيح المضادة لفيروس كورونا والتي انطلقت منذ شهر مارس 2021 أن 6.385.646 شخصا استكملوا الى حدود يوم 3 أكتوبر الجاري تلاقيحهم ضد كورونا


ولفتت وزارة الصحة في بلاغها الى أن 4.692.564 من مجموع الملقحين تلقوا الجرعة الثانية و 1.693.082 تلقوا جرعة واحدة وهم من المصابين سابقا بكورونا أو ممّن أخذوا لقاح جرعة واحدة

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وأفادت الوزارة أن العدد الإجمالي للتلاقيح بلغ بذات التاريخ 13.253.922 جرعة خصصت منها 7.208.580 للجرعة الأولى و 4.692.564 للجرعة الثانية ، مقابل مليون و 246 ألفا و 841 للجرعة الثالثة

وجددت وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها لكل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح المضادة لكورونا.
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