وزارة الصحة: ما يزيد عن 6 ملايين و385 ألف شخص استكملوا الى حدود يوم 3 أكتوبر الجاري تلاقيحهم المضادة لكورونا

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء في بلاغها حول متابعة الحملة الوطنية للتلاقيح المضادة لفيروس كورونا والتي انطلقت منذ شهر مارس 2021 أن 6.385.646 شخصا استكملوا الى حدود يوم 3 أكتوبر الجاري تلاقيحهم ضد كورونا





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ولفتت وزارة الصحة في بلاغها الى أن 4.692.564 من مجموع الملقحين تلقوا الجرعة الثانية و 1.693.082 تلقوا جرعة واحدة وهم من المصابين سابقا بكورونا أو ممّن أخذوا لقاح جرعة واحدةوأفادت الوزارة أن العدد الإجمالي للتلاقيح بلغ بذات التاريخ 13.253.922 جرعة خصصت منها 7.208.580 للجرعة الأولى و 4.692.564 للجرعة الثانية ، مقابل مليون و 246 ألفا و 841 للجرعة الثالثةوجددت وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها لكل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح المضادة لكورونا.