اتحاد بنقردان يمكن جماهيره من الدخول مجانا خلال مباراة الجولة الافتتاحية امام اولمبيك سيدي بوزيد


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 08:30 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلن اتحاد بنقردان على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه قرر تمكين جماهيره من الدخول مجانا خلال المباراة المقررة يوم الجمعة القادم على الساعة الثالثة بعد الظهر امام اولمبيك سيدي بوزيد لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.


كما اعلن في اعقاب الاجتماع الاول الذي عقدته هيئته المديرة الجديدة عن تعيين لسعد عبد الكبير ناطقا رسميا باسم الفريق.

ومن جهة اخرى، قررت الهيئة المديرة الموافقة على احداث فرع رياضة فردية.

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