كرة اليد - الترجي الرياضي يعلن اصابة لاعبه حسن الجماعي في الاربطة المتقاطعة

اعلن الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ان الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب فريق كرة اليد حسن الجماعي اظهرت إصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة.







واضاف الترجي الرياضي ان حسن الجماعي أصيب خلال المباراة أمام الزمالك المصري في نهائي البطولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكؤوس التي احرز فريق باب سويقة لقبها ليضمن تاهله الى مونديال الاندية "سوبر غلوب" .

وتابع المصدر ذاته ان حسن الجماعي من المنتظر ان يخضع لعملية جراحية في الأيام القادمة.



