اللجنة الاقتصادية لافريقيا مستعدة لتقديم المساندة الفنية لتونس لتخفيف انعكسات الازمة العالمية - مديرة مكتب شمال افريقيا

أكدت مديرة مكتب شمال افريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا، سوزانا شوندرويسكي، استعداد اللجنة مرافقة تونس وتقديم كافة أوجه الدعم لها للمساعدة على تخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وتزور شوندرويسكي، التي التقت وزيرة الصناعة والطاقة المناجم نائلة القنجي، الثلاثاء، تونس في اطار التمهيد للاجتماع الحكومي لأعضاء اللجنة الاقتصادية لافريقيا و المزمع تنظيمه خلال شهر نوفمبر 2022 بالمغرب لبحث مسائل هامة من بينها الأمن الغذائي والطاقي.







وتطرق اللقاء الى التعاون الفني بين وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية لأفريقيا والى مزيد توسيع مجالات الشراكة بين الجانبين خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية من جهة وقطاع الطاقة والمناجم من جهة أخرى.

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وسلطت القنجي، من جانبها، الضوء على أولويات الوزارة وبرامجها المستقبلية للتجاوب مع الظرفية الاقتصادية الراهنة مذكرة في هذا السياق بمضامين الاستراتيجية الوطنية لقطاعي الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 والجهود المبذولة لتحقيق الانتقال الطاقي بتونس.



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وتأسست اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة سنة 1958 بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء للقارة الإفريقية



وتعتبر إحدى اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وتضم 54 دولة ويقع مقرها في أديس أبابا.









وتطرق اللقاء الى التعاون الفني بين وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية لأفريقيا والى مزيد توسيع مجالات الشراكة بين الجانبين خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية من جهة وقطاع الطاقة والمناجم من جهة أخرى.وسلطت القنجي، من جانبها، الضوء على أولويات الوزارة وبرامجها المستقبلية للتجاوب مع الظرفية الاقتصادية الراهنة مذكرة في هذا السياق بمضامين الاستراتيجية الوطنية لقطاعي الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 والجهود المبذولة لتحقيق الانتقال الطاقي بتونس.وتأسست اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة سنة 1958 بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء للقارة الإفريقيةوتعتبر إحدى اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وتضم 54 دولة ويقع مقرها في أديس أبابا.