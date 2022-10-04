حافظ القيطوني مدربا جديدا للاولمبي الباجي


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 20:12 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعلنت الهيئة المديرة للاولمبي الباجي اليوم الثلاثاء عن تعيين حافظ القيطوني مدربا لفريق اكابر كرة القدم خلفا لمحمد الكوكي الذي قرر الانسحاب من مهامه امس الاثنين.


واوضح الاولمبي الباجي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه تقرر المحافظة على نفس أعضاء الإطار الفني وتعيين إبن النادي بديع الزواغي كمدرب مساعد ثان.

وكان المدرب محمد الكوكي قد اعلن فى ندوة صحفية عن انسحابه من تدريب الاولمبي الباجي وذلك للالتحاق بالمملكة العربية السعودية من اجل دخول دورة المدربين المحترفين. واكد انه كان قد عاد الى تونس من اجل دورة المحترفين وانه اعلم بذلك الهيئة المديرة للاولمبي الباجي لكنه اضاف "لا توجد مؤشرات حتى اليوم بان هذه الدورة ستنعقد في تونس مما اضطره الى اتخاذ هذا القرار".

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