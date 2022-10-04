سليانة: حجز مايقارب 1900 كغ من العجين الغذائي كانت عدة للتهريب نحو القطر الجزائري

حجز أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة، مساء اليوم الثلاثاء، ما يقارب 1900 كغ من العجين الغذائي (مقرونة) مخبأة في إسطبل معد لتربية الأغنام، كان صاحبها ينوي تهريبها إلى القطر الجزائري.







وذكر مصدر أمني، في تصريح ل"وات"، أن عملية الحجز تأتي في إطار التصدي لظاهرة الاحتكار وتهريب المواد الغذائية، موضحا أن الكميات المحجوزة قدرت بحوالي 3800 كيس، فيما بلغت قيمتها المالية 1600 دينار.



وأشار إلى أن النيابة العمومية بالجهة أذنت بحجزها وإحالتها على الإدارة الجهوية للتجارة.



