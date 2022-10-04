بن عروس: افتتاح أكبر مركز طبي بالضاحية الجنوبية للعاصمة

افتتح مساء اليوم الثلاثاء بضاحية مقرين من ولاية بن عروس، أكبر مركز طبي متعدد الاختصاصات على مستوى الضاحية الجنوبية للعاصمة، مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية والتكنولوجية.





.. ...

وبين وزير الصحة، علي مرابط، الذي أشرف على موكب افتتاح المركز، أن هذه المنشأة الصحية بمختلف فضاءاتها وأقسامها وتجهيزاتها جاءت لتضيف أبعادا جديدة للخارطة الصحية على مستوى ولاية بن عروس وإقليم تونس الكبرى بشكل عام، بالنظر لتعدد مرافقها وأقسامها وتطور تجهيزاتها، ولكفاءة إطاراتها العاملة بمختلف اختصاصاتها، مشيرا إلى أن قيمة هذا الاستثمار، في اختزاله لأهمية وقيمة الصحة كمرفق وكحق ومطلب اجتماعي، لابد من العناية به والاستثمار فيه.من ناحيته، أفاد المدير العام المساعد للمركز الصحي "بوسيجور"، الهادي القلمامي، بأن القيمة الجملية للاستثمار في حدود الـ100 مليون دينار، وهو المركز الطبي الخاص الأكبر مساحة في تونس وعلى مستوى القارة الإفريقية، حيث يمتد على مساحة مغطاة تقدر بـ 28 ألف متر مربع، وبطاقة إيواء تقدر بنحو 188 سريرا و22 سرير إنعاش و12 قاعة عمليات، وبإطار طبي في حدود 500 طبيب.ويتكون المركز، المتحصل على اعتماد هيئات دولية مختصة في المواصفات الدولية للصحة، من مجموعة من الأقطاب الطبية، تتوزع على مجموعة من الأقسام، على غرار قطب للطب الاستعجالي في مختلف الاختصاصات، وقسم لجراحة الكسور والعظام، وقسم لجراحة البطن بالمنظار، وقسم لجراحة المسالك البولية، وقسم لجراحة القلب والشرايين يتضمن وحدة للقسطرة ووحدة استكشاف للقلب، وقسم للولادة، وقسم لأمراض النساء والتوليد يحتوي على وحدة لحديثي الولادة، فضلا عن وحدة للعناية المركزة، ووحدة للتصوير الطبي تحتوي على أحدث آلة تصوير بالرنين المغنطيسي وأحدث آلة مفراس، ووحدة هي الأولى من نوعها في تونس لاستكشاف الأنف والأذن والحنجرة، ووحدة للاستكشاف بالمنظار، إلى جانب مخبر للتحاليل الطبية.