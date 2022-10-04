دورة الياسمين للتنس بالمنستير - انس جابر تفوز على الامريكية آن لي وتبلغ الدور الثاني


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 19:52 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تاهلت التونسية انس جابر المصنفة ثانية عالميا الى الدور الثاني لدورة الياسمين المفتوحة للتنس ذات 250 نقطة المقامة مقابلاتها بالمنستير على ملاعب ذات ارضية صلبة بعد فوزها على الامريكية آن لي المصنفة 63 عالميا 6-2 و6-3 في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء لحساب الدور الاول.


وستلاقي انس جابر المصنفة اولى في هذه الدورة في الدور الثاني الروسية ايفغينيا رودينا المصنفة 556 عالميا التي ترشحت على حساب الرومانية ايلينا غابريالا روز المصنفة 104 عالميا 6-1 و6-3.




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